Бойовики на Донбасі знову обстріляли українськи позиції. Поранено військового ЗСУ

З контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі повноцінний пропуск здійснює тільки "Станиця Луганська"

Фото Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбасі російські найманці, проігнорувавши чергові домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, 25 липня п'ять разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу в неділю один український військовий отримав осколкові поранення середньої тяжкості.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

"25 липня зафіксовано 5 порушень, з яких 4 обстріли і 1 проліт БПЛА" , – йдеться в повідомленні.

Бойовики вели вогонь біля Новозванівки з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського наші позиції ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, а біля Нью-Йорка – з мінометів 82-го калібру.

Крім того, збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї у напрямку Причепилівки і зафіксовано перетин лінії розмежування ворожим безпілотним літальним апаратом типу "Орлан-10".

Блокування роботи КПВВ

Щодо роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі, повноцінний пропуск здійснює тільки "Станиця Луганська".

"Контрольні пункти функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованій території України", – йдеться в повідомленні.

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Так, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок і п'ятницю. В останні дні лінію розмежування там перетнули 588 осіб і 81 транспортний засіб на тимчасово окуповану територію і 559 людей і 93 транспортні засоби – на підконтрольну українській владі.

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Водночас пасажиропотік на КПВВ "Станиця Луганська" порівняно з минулим тижнем збільшився на 35%.

"За тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 991 людина, а на контрольовану територію – 10 019 людей", – повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, напередодні бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілявши приватний сектор у Опитному та Мар'їнці, у результаті постраждав місцевий житель.

Ми також писали, що з 24 липня жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за незаконний перетин українського кордону з Росії.