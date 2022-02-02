Бійня у Дніпрі: як проводить час стрілок у СІЗО та чи оскаржуватиме рішення суду

Хлопець влаштував криваву стрілянину 27 січня у Дніпрі/Колаж: "Сьогодні"
Солдат Артемій Рябчук, який 27 січня у Дніпрі розстріляв 4 своїх товаришів по службіта вбив цивільну жінку, нині знаходиться в СІЗО. Саме такий запобіжний захід йому обрав суд. Чим він зараз там займається та чи планує оскаржувати рішення суду?
Що робить у СІЗО Рябчук?
Як повідомили сайту "Сьогодні" джерела в правоохоронних органах, 20-річний Артемій Рябчук сидить у камері і читає книгу.
На запитання, чи під посиленою він охороною, нам відповіли, що утримується під вартою на загальних підставах.
"У камері він перебуває не один. У нас у системі ведеться посилене спостереження за людьми, які обмовилися про суїцид. З огляду на те, скільки людей він убив, то з ним працюють психологи", – повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі.
Чутки про самогубство
У вівторок, 1 лютого, у Мережі почали ширитися чутки про самогубство Артемія Рябчука. Однак насправді це виявилася фейкова інформація.
"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Державне бюро розслідувань робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягти винних до відповідальності", – заявили у ДБР.
Чи оскаржуватиме рішення суду?
Солдату строкової служби Національної гвардії Артемію Рябчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави терміном 60 діб. Хлопець не планує оскаржувати арешт.
За словами адвоката, Рябчук задоволений рішенням суду щодо утримання його під вартою в СІЗО.
Своя "фан-група"
У соціальній мережі Facebook створили групу підтримки Артемія Рябчука. У спільноті вже понад 4 тисячі учасників. Люди запевняють, що стрільця Рябчука довели до стану, коли він узяв у руки зброю і почав убивати своїх товаришів по службі.
Багато хто пише про свої армійські історії і стверджує, що це системна проблема, на яку керівництво не хоче звертати уваги. Учасники групи збирають гроші для Рябчука та шукають адвоката, щоб затриманому пом'якшили запобіжний захід.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, а потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.