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Чернівці залишилися без води через аварію на водогоні: коли полагодять

Тетяна Очеретяна
1 жовтня, 13:17
Водопровід під Чернівцями прогнив і в ньому утворилася величезна діра – ремотники всю ніч робили латки

Під Чернівцями сталася аварія на водопроводі / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Біла під Чернівцями 30 вересня прорвало центральний водогін "Дністер – Чернівці". На місці витоку утворилася ціла річка. Через аварію більшість жителів обласного центру залишилися без води, однак у водоканалі обіцяють відновити подачу 2 жовтня.

Про це розповіли на сторінці КП "Чернівціводоканал".

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Зазначається, що після масштабних проривів цього літа робітники сподівалися, що труба "доживе" до капітального ремонту. Однак очікування не виправдалися.

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Ремонтники працювали всю ніч: дві бригади позмінно вирізали пошкоджену ділянку, відкачували воду і робили латки. О 04:00 1 жовтня на місці закінчили перший етап роботи. Зараз у водоканалі чекають додаткові вантузи, після чого ремонт продовжиться.

Ремонтники працювали всю ніч. Фото: "Чернівціводоканал"

Коли відновлять подачу води?

У день прориву в водоканалі писали, що будуть не перекривати, а тільки обмежувати подачу води. Однак в коментарях місцеві жителі зазначали, що води в їх будинках не було взагалі.

Сьогодні ввечері місто отримуватиме воду з резервуарів чистої води на вулиці Попова.

"Сподіваємось до настання темряви завершити роботи по встановленню вантузів та почати заповнювати водогін водою. На повне заповнення потрібно 7-8 годин, ще 5-6 годин необхідно, щоб вода розійшлась по мережах міста", - заявили у водоканалі.

Усунути поломку обіцяють 2 жовтня.

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