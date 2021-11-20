Цвітіння сакур та снігу. Що здивувало українців? (відео)

На дереве японской вишни всего несколько цветков. Коллаж "Сегодня"

Взимку не уникнути. Цієї ночі перший сніг випав у Сумській та Чернігівській областях. Кучугурів ще немає, але дороги попливли. Під ранок почав танути і на асфальті утворився слизький лід.

Подробиці

Водії, схоже, ще не звикли до такого і на трасі Суми-Полтава – зіткнулися відразу кілька машин – не роз'їхалися два легковики, "Газель" і дві фури. Утворилася пробка. Люди не постраждали, а ось авто доведеться ремонтувати.

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Холодов не злякалася й сакура у Мукачеві. І розцвіла. Люди її охрестили "шаленою", адже цвіте щороку восени

та взимку. Цього разу на дереві японської вишні лише кілька квіток, але явище – вражає.

"Навіть на душі оскільки весна. І хочеться гуляти, коли старожили говорити, що там якісь комунікації проходять і може, це з тим пов'язано", – каже Ганна мешканка Мукачева.

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Цікаво, що інші сакури, що ростуть поруч, – сплять. Але ботаніки кажуть – це не аномалія, а особливість саме цього дерева.

Нагадаємо, у Києві на Борщагівці через аномально теплий грудня зацвіла жимолість . Фото квітучої рослини опублікували користувачі Facebook у паблику житлового масиву. Крім того, також повідомляється, що у столиці цвіли й кульбаби.

Крім того, у Києві 18 грудня виявилося найтеплішим за історію багаторічних метеорологічних спостережень.