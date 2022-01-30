Давня душевна травма? Чому солдат міг влаштувати криваву бійню у Дніпрі

Артемій Рябчук влаштував стрілянину у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Солдат Артемій Рябчук, який влаштував криваву бійню у Дніпрі, після затримання поводився неадекватно. Ексрадник голови МВС Валерій Поцілуйко вважає, що хлопець міг мати давню душевну травму, яка могла відіграти ключову роль у день трагедії.

Про це Поцілуйко заявив у ефірі каналу "Україна 24".

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Експерт уточнив, що заздалегідь такі психологічні проблеми помітити практично неможливо.

"У нього міг бути стан сильного душевного хвилювання, яке він переживав раніше. А слова чи якісь дії могли стати тригерами, і в цей час конкретний цей стан сильного душевного хвилювання міг відновитися, і він міг скоїти злочин", – пояснив Поцілуйко.

При цьому він уточнив, що точну причину трагедії наразі називати рано, адже про стан хлопця мають сказати медпрацівники, а не інші експерти.

Поводився неадекватно?

Деякі психіатри вже заявили, що на відео видно, нібито у Рябчука не було хвилювання під час злочину. Проте ексрадник голови МВС вважає інакше, оскільки під час допиту хлопець поводився неадекватно.

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"Його розмова після затримання вказує на те, що він неадекватно поводиться. Він посміхається, я сказав би, що це і є наслідки посттравматичного синдрому", – сказав Поцілуйко.

Коротко про НП