"Діти старшого віку виходили з істерикою". Вихователька дитсадка зі Станиці Луганської про обстріл

Співробітниця дитсадка розповіла про обстріл у Станиці Луганській / Фото: Колаж: Сьогодні

17 лютого російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Один снаряд потрапив у будинок дитячого садка. Вихователька дитсадка Юлія Семененко розповіла, що діти сприйняли все як гру.

Про це вона повідомила у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

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Того дня отримали поранення лише працівники установи.

"Діти, які молодші, я їм говорю – побігли, це гра така. Ті, хто старші, з тривогою, з істерикою виходили", – згадує вихователька.

За її словами, дітей перевели в коридор, а потім рятувальники доправили в укриття.

Обстріл дитячого садка

17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.

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Один із снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що заняття проводилося в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доправлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

Загострення на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве.

Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

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В ОБСЄ заявили, що зафіксували обстріл уздовж лінії зіткнення на Донбасі рано-вранці в четвер, 17 лютого, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичне джерело.

Повідомляється, що ОБСЄ фіксує рекордне застосування артилерії відповідно до звітів обох сторін.

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