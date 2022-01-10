Фото дня. Під Хмельницьким організували виставку сніговиків

На Хмельниччині проходить виставка сніговиків. Фото: колаж "Сьогодні"

У Нетішині Хмельницької області вперше проходить виставка сніговиків. Організаторами є небайдужі батьки дітей.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Нетішина.

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Як проходить виставка сніговиків?

Як стало відомо, на виставці представлені роботи молодих художників з 35 вулиць Нетішина.

"Організатор виставки Святий Миколай зазначив, що мета виставки – донести сучасне мистецтво людям, відірвати їх від буденності", – кажуть у міськраді.

Усі роботи, представлені на виставці, можна фотографувати.

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У місті активно ліплять сніговиків. Фото: пресслужба міськради

У Києві зліпили сніговика у вигляді черепашки Ніндзя

У Києві на Корчуватому зліпили незвичайного сніговика, що нагадує одного з черепашок Ніндзя. Фото з'явилося на сторінці "Типового Голосієво" у Facebook.

"Leonardo De Korchevato", – таке ім'я у коментарях запропонувала Lesia Kobysh.

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