Холода все ближче. Які зміни погоди будуть в Одесі

Погода в Одесі на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 жовтня, в Одесі буде вітряна погода, а максимальна температура 11 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень в місті буде від 9 до 11 градусів тепла. Синоптики обіцяють вітряну погоду через південно-східноий вітер 8-10 метрів на секунду.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 5 градусів тепла. Небо буде ясне.

Прогноз погоди в Одесі на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , Схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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