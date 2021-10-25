Холода все ближче. Які зміни погоди будуть в Одесі

Погода в Одесі на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 26 жовтня, в Одесі буде вітряна погода, а максимальна температура 11 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень в місті буде від 9 до 11 градусів тепла. Синоптики обіцяють вітряну погоду через південно-східноий вітер 8-10 метрів на секунду.
Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 5 градусів тепла. Небо буде ясне.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , Схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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