"Ховати вас приємного мало": скандальний священик з Полтави видав новий "заклик"

Священик з Полтави знову потрапив у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
Настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві Олександр Дедюхін звернувся до українців з незвичайним проханням та викликав бурю негативу в Мережі.
Про це Дедюхін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ховати вас у таку погоду приємного мало"
Олександр Дедюхін опублікував своє селфі на тлі пам'ятників на цвинтарі. Під фото він закликав українців берегти себе.
"Ви там бережіть себе, тому що ховати вас у таку погоду приємного мало", – написав він.
Олександр Дедюхін опублікував своє селфі на тлі пам'ятників на цвинтарі. Фото: Facebook/Олександр Дедюхін
Реакція Мережі
У Мережі люди бурхливо відреагували на пост Дедюхіна. Хтось прийняв це за гумор, а хтось обурився.
- "Від душі у душу. Дай Боже здоров'я!"
- "А в іншу погоду вам приємно ховати людей?"
- "Гарне побажання. Має сподобатися військовим на фронті та невиліковно хворим. Постараються не ускладнювати життя священикам"
- "Не дочекаєтесь"
Депутата-священика звинуватили у сексизмі
Депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, який є ще й священиком Православної церкви України, образив жінок через аборти. У відповідь народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко назвала його висловлювання сексизмом.
Йому не сподобалися коментарі українців, мовляв, "не можна вважати жінку лише інкубатором", "матка – це її тіло", а "всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі".
У відповідь у Facebook він в грубій формі дав зрозуміти, що в небажаній вагітності винні самі жінки, написавши: "Як кажуть старі люди, с*ка не захоче – кобель не скоче". Однак потім видалив цю фразу з тексту.
"Ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. І якщо ти вже дала згоду на одне, то будь ласка неси відповідальність. При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більша, в нас же ж патріархат а не шось", – написав Дедюхін.
Співголова "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що зараз суспільство сексистське і люди, які сповідують ідеологію "у всьому винна жінка", є в різних партіях.
"Іноді я дуже втомлююся доводити очевидні речі навіть в рідній партії. Але якщо промовчати, зробити вигляд, що я не помітила сексистського випаду в нашому колі – тоді немає що робити в політиці. Аборти – надто важка і болюча соціальна , психологічна, освітня, економічна проблема, аби дозволяти собі говорити про неї в подібній тональності", – написала вона у Facebook.
Нардеп зазначила, що аборт – це стрес, шок, відчай для жінки, а уникнути цього можна за допомогою сексуальної освіти підлітків та інших соціально-економічних умов.
"Статистика безжальна: украінські чоловіки в середньому приділяють 10 хвилин в день на виховання дітей. Про це святі отці не хочуть пост написати? Рівність, партнерство, взаємоповага в родині... А це неможливо, поки нав’язується стереотип " жінка завжди сама в усьому винна", – підкреслила Геращенко.