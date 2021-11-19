Чи хочуть встигнути до снігу? У Харкові комунальники косять опале листя (відео)

Листя косять відразу кілька комунальників / Колаж "Сьогодні"

У Харкові комунальники також косять опале листя. Раніше це робили комунальники у Києві.

Відео з'явилося в Telegram-каналі Нетиповий Харків".

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Подробиці

Люди помітили, що комунальники косять опале листя, доки не випав сніг. Очевидці зняли те, що відбувається на камеру. Відео з'явилося у мережі.

"Комунальники вирішили покосити траву або опале листя, поки не випав перший сніг. Освоюють бюджет чи просто працюють, щоб не сидіти без діла – невідомо. Тепер тільки спробуйте сказати, що вони служби не працюють", – написано під відео.

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Подібні історії

У Києві помітили комунальника, який косив опале листя. Очевидці зняли те, що відбувалося на районі Нивки, на камеру.

На кадрах видно, що комунальник косить купу опалого листя. Це вже не перший випадок у столиці, коли комунальники так роблять.

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