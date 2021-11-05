З гранатометів та мінометів. Окупанти за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 4 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

У Мар'їнки двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Попасної обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По наших позиціях у напрямку Зайцевого вогонь відкривали двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.

У районі Майорська окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошковського двічі відкрили вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

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