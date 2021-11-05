З гранатометів та мінометів. Окупанти за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 4 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли
- У Мар'їнки двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.
- У напрямку Попасної обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- По наших позиціях у напрямку Зайцевого вогонь відкривали двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.
- У районі Майорська окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.
- Неподалік Новотошковського двічі відкрили вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.
Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу
- 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії.
- За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
- Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.