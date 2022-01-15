Як шапка Гаррі Поттера: у Лубнах сильний вітер повалив новорічну ялинку (фото, відео)

Вітер звалив новорічну ялинку вчора увечері / Колаж "Сьогодні"

У Лубнах Полтавської області на центральній площі через сильний вітер впала частина новорічної ялинки.Фото та відео інциденту очевидці опублікували у соціальних мережах.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Шапка Гаррі Поттера?

Вітер учора, 14 січня, завалив частину новорічної ялинки на центральній площі міста. Її змонтували із живих дерев.

Очевидці жартують, що тепер святкове дерево схоже на шапку Гаррі Поттера.

У Лубнах на Полтавщині сильний вітер звалив новорічну ялинку. Фото: соцмережі

Реклама

Що в Україні наробила негода

Вчора, 14 січня, в Україні вирувала негода, а через це у більшості областей вітер повалив дерева, а також без електрики залишилося кілька населених пунктів.

У Носівці Чернігівщини від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати її назад не будуть. Також новорічне дерево впало у центрі Коропа Чернігівської області. Знову встановлювати головну красуню також уже не будуть.

Реклама

В Івано-Франківській області без електрики залишилося п'ять сіл, ще три – частково знеструмлено. У Чернігівській області знеструмлено більшість ділянок електромереж області. У регіоні без світла залишилося 77 населених пунктів.

Раніше ми писали: