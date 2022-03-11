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Люди так не живуть. На Сумщині окупанти вигнали сім'ю і перетворили їхній будинок на звалище (фото)

Тетяна Очеретяна, Олеся Боровик
11 березня, 22:00
У селі Колісникове окупанти на час перегрупування колони вигнали сім'ю українців із дому та оселилися там самі – фото наслідків

Окупанти перетворили будинок українців на звалище / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вигнали сім'ю з будинку у селі Колісникове Роменського району Сумської області. Вони тимчасово там оселилися і перетворили будинок на смітник.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Будинок українців російські військові залишили після перегрупування колони. Як видно на фото, у будівлі дуже багато сміття, брудні підлоги.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Також окупанти поламали меблі господарів будинку. Зверніть увагу – сухпайки у кімнатах із зіркою армії Росії.

Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"

Обстановка

  • За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення. власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, чим ворог планував своє вторгнення.
  • Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.