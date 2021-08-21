Марш захисників і парад у небі. Як святкуватимуть День Незалежності у Вінниці

У Вінниці 24 серпня буде фестиваль "Подільська пектораль". Колаж "Сьогодні"

У Вінниці з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться фестиваль, концерт і Марш захисників.

"Сьогодні" з'ясовували, які заходи готують у цей день.

Європейська площа

11:30 – проєкт "На захисті незалежності";

– проєкт "На захисті незалежності"; 12:00 – церемонія покладання вінків і квітів до Меморіалу Слави, пам'ятного знака Небесної Сотні і загиблим героям АТО/ООС і мультимедійної стели Пам'яті.

Площа Незалежності

13:00 – восьмий фестиваль сучасного українського мистецтва "Подільська пектораль";

– восьмий фестиваль сучасного українського мистецтва "Подільська пектораль"; 15:00 – концертна програма "Україна єдина" в рамках фестивалю "Подільська пектораль".

Також об 11:00 розпочнеться Марш захисників України. Колона вирушить від площі Василя Стуса і пройде центральною вулицею до Спасо-Преображенського собору. Там пройде молебень за Україну.

Парад у небі

У Вінниці готуються до параду в небі. 100 українських літаків будуть брати участь в показі авіаційної техніки 24 серпня.

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Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році.

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