Марш захисників і парад у небі. Як святкуватимуть День Незалежності у Вінниці

У Вінниці 24 серпня буде фестиваль "Подільська пектораль". Колаж "Сьогодні"
У Вінниці з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться фестиваль, концерт і Марш захисників.
"Сьогодні" з'ясовували, які заходи готують у цей день.
Місто перекрите. У Києві триває репетиція параду – військова техніка вишикувалася в колону (фото, відео)
Європейська площа
- 11:30 – проєкт "На захисті незалежності";
- 12:00 – церемонія покладання вінків і квітів до Меморіалу Слави, пам'ятного знака Небесної Сотні і загиблим героям АТО/ООС і мультимедійної стели Пам'яті.
Площа Незалежності
- 13:00 – восьмий фестиваль сучасного українського мистецтва "Подільська пектораль";
- 15:00 – концертна програма "Україна єдина" в рамках фестивалю "Подільська пектораль".
Також об 11:00 розпочнеться Марш захисників України. Колона вирушить від площі Василя Стуса і пройде центральною вулицею до Спасо-Преображенського собору. Там пройде молебень за Україну.
Парад у небі
У Вінниці готуються до параду в небі. 100 українських літаків будуть брати участь в показі авіаційної техніки 24 серпня.
Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році.
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