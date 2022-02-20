Чоловіків забирають просто з вулиць! З'явилося відео, як окупанти проводять мобілізацію

У соцмережах поширюють фото того, що відбувається в окупованому Луганську / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти оголосили мобілізацію в ОРДЛО для чоловіків. На вулицях Луганська представники "військової комендатури" бойовиків підходять до чоловіків та перевіряють їхні документи, а потім саджають в автобуси.
Про це пишуть у Telegram-каналі Типовий Донецьк.
Російські найманці продовжують поширювати фейки про те, що Україна планує йти у наступ.
Очевидці повідомляють, що в Луганську "військова комендатура" забирає чоловіків з вулиці та саджає в автобуси. Таке спостерігають у різних частинах міста.
Що пишуть у коментарях під відео
Дехто підтверджує факт, що чоловіків забирають просто з вулиці.
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"Нехай ідуть далі прапори вішати, дістали... Може, вже вистачить", – обурюються в Мережі.
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Як відбувається призов у ОРДЛО
Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" щодо взяття в ОРДЛО на військовий облік. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують за неприбуття у військкомат. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.
Окрім цього, окупанти розсилають SMS жителям ОРДЛО з погрозами кримінальною відповідальністю за неприхід у військкомат.
"Чоловіки віком 18-55 років, терміново прибути у військові комісаріати за місцем приписки до 12:00 20.02.2022. За ухиляння від явки вас чекає притягнення до кримінальної відповідальності", – пишуть у SMS.
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