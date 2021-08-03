На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій: де вівся вогонь

Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 серпня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
- Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
- Біля Південного і Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
- У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
- Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
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З початку поточної доби, 3 серпня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
- Поблизу населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
- У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:
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