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На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій: де вівся вогонь

3 серпня, 08:06

Марія Дмитренко

Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 серпня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 3 серпня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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