На Донбасі знову "тиша": у зоні ООС добу немає обстрілів

Окупанти дотримуються "тиші". Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 3 січня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний український військовий Ігор Тичина. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.

Ігор Тичина воював на сході України у складі 95-ї десантно-штурмової бригади.

"Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", – сказала Чижевська.

Вона розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році.

"Хлопець закінчив у Коростені школу №10. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом", – додала заступниця Коростенського міського голови.

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Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

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