На Донбасі ЗСУ знову загострення: поранено трьох бійців

На Донбасі знову поранено бійців. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 29 жовтня, збройні формування Росії дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських бійців отримали поранення.
Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
Де стріляли?
- Один із обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.
Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
- Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Поранено трьох бійців
Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.
Стан здоров'я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.