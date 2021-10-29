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На Донбасі ЗСУ знову загострення: поранено трьох бійців

Софія Ковнір
29 жовтня, 17:35
Збройні формування Росії дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі знову поранено бійців. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 29 жовтня, збройні формування Росії дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських бійців отримали поранення.

Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

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Де стріляли?

  • Один із обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.

  • Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.

  • У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

  • Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
  • Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Поранено трьох бійців

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

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Стан здоров'я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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