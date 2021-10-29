На Донбасі ЗСУ знову загострення: поранено трьох бійців

На Донбасі знову поранено бійців. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 29 жовтня, збройні формування Росії дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських бійців отримали поранення.

Про це повідомили у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

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Де стріляли?

Один із обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Поранено трьох бійців

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

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Стан здоров'я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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