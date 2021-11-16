На Львівщині немовля кинули під коледжем: малечу врятували в останній момент

Немовля знайшли на сходах / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 листопада, у місті Новий Розділ Львівської області на сходах їдальні місцевого політехнічного професійного коледжу охоронець знайшов загорнутого в шарф немовля. Дитина постраждала через переохолодження.

Про це пише сайт ZAXID.NET.

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Подробиці

Близько 10.30 охоронець коледжу здійснював обхід території. Чоловік помітив невеликий пакунок на сходах при вході до їдальні. Спочатку подумав, що це сміття, але коли підійшло ближче, то помітив, що у великий шарф загорнуть немовля.

Дівчинка була жива. Чоловік одразу викликав швидку та поліцію.

Стан дитини

Як повідомила заступник головного лікаря Новороздільської міської лікарні Ольга Шелудько, дівчинку привезли до лікарні співробітники поліції. Її обстежили. Дитина здорова, тільки переохолоджена.

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Немовля кинули через кілька годин після народження

Дівчинку підкинули буквально через кілька годин після народження. Вага дитини – 3150 г, зріст – 50 см.

"Наразі вона знаходиться у дитячому відділенні лікарні. В неї відібрали аналізи, результати будуть відомі завтра. Якщо вони будуть у нормі, то ми готуватимемо документи для передачі маленької до будинку дитини", – Розповіла Ольга Шелудько.

Поліцейські шукають дитину маму.

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