На Закарпатті в гуртожитку сталася поножовщина, постраждали діти

Підліток перебуває в лікарні/Колаж "Сьогодні"

На Закарпатті в гуртожитку 13-річний підліток отримав ножове поранення. Зараз хлопець перебуває в обласній дитячій лікарні.

Про це повідомляє "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги".

Деталі

Підліток почав битися з однолітками. Через це і отримав ножове поранення. Колота рана була в області лівої нирки. Хлопця госпіталізували до травматологічного відділення.

Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав зростати в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку 2000 року. Далі криміногенна ситуація поліпшилася з початку 2017 року.

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