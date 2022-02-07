Почала посміхатися: стало відомо про стан потерпілої, яку розстріляв солдат у Дніпрі

Дівчина зазнала поранення 27 січня / Колаж "Сьогодні"

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, потроху одужує. Дівчині вже зробили кілька операцій.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила мати Жанни Неля Шарова.

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Постраждала вже почала розмовляти та посміхатися.

"Їй краще, вже розмовляє і посміхається, їй дозволили трохи їсти з ложечки. Щоправда, їжу потрібно подрібнювати у міксері. Переживаю, щоби все було добре", – каже Неля Шарова.

Про НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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