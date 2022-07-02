Над Одесою збили російську ракету

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Росія знову намагалася атакувати Одеську область після обстрілу, при якому загинуло 20 людей. Ворожі літаки випустили ракету, яку знищила протиповітряна оборона України.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, пізно ввечері у п'ятницю підрозділ ППО знищив російську тактичну керовану ракету класу "повітря – поверхню" середньої дальності Х-31. Літак атакував українську територію з боку Чорного моря.

Обстріл Одеської області

Російські окупанти в ніч проти 1 липня вдарили по Одеській області літаками стратегічної авіації у напрямку Чорного моря. Одна ракета потрапила до 9-поверхової будівлі, друга — до бази відпочинку.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під'їзд на 9 поверхів. Людей витягують із-під завалів. Удар був такої сили, що вибило вікна у сусідніх будинках.

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Тип ракет, що потрапили до бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі, – X-31. Внаслідок атаки 20 людей загинуло, 38 було поранено.