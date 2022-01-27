Знаходять застреленими: на Буковині за дивних обставин помирають молоді прикордонники

Поки відомо про три факти смерті прикордонників при поки що нез'ясованих обставинах/Колаж: "Сьогодні"

У Чернівецькій області почастішали випадки смертей прикордонників. Їх знаходили мертвими з вогнепальними пораненнями.

Сайт "Сьогодні" дізнався про останні випадки смертей прикордонників у Чернівецькій області.

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Деталі

Прикордонники прокоментували випадки, що сталися за останній рік у Чернівецькій області. За даними правоохоронців, було три факти смерті прикордонників за поки що нез'ясованих обставин. Як уточнили нам у Держприкордонслужбі, загиблих військовослужбовців не пов'язувало нічого спільного, вони були різного віку, і тепер правоохоронці з'ясовують причини їхньої смерті.

Усі з вогнепальним пораненням

Відомо, що всіх прикордонників знайшли з вогнепальними пораненнями.

"Щодо останнього випадку: 21 січня військовослужбовець загинув під час несення служби. Версій дуже багато, але дочекаймося висновків слідства", – сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Самогубство?

Як ми з'ясували, насамперед слідство розглядає версію самогубства.

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"Також був виявлений військовослужбовець з вогнепальним пораненням. Його знайшли у важкодоступному місці кордону. Йому надали медичну допомогу, зараз він у госпіталі", — уточнив Сергій Бровко.

За словами силовиків, у цьому випадку версію поки що не озвучували, бо це могло бути і необережне поводження зі зброєю, і втручання третіх осіб, і спроба самогубства. Про попередні події, що сталися минулого року, прикордонники кажуть, що чекають на висновки слідства.

Самогубства в Україні

Як пише Wikipedia, самогубства в Україні є досить поширеною причиною передчасної смерті та серйозною соціальною проблемою. Станом на 2016 рік, Україна посідала 14-те місце у світі за кількістю самогубств (9952 випадки за рік). Самогубство — одна з основних причин загибелі солдатів української армії відповідно до даних, що були опубліковані 2012 року.

Дослідження парасуїцидів, проведене кількома організаціями під контролем ВООЗ, з'ясувало таке:

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Середній вік самогубців — 19,9 років.

65% спроб пов'язані з подальшою госпіталізацією.

Часто використовувані методи: повішення (54,5 %), завдання різаних ран (27,3 %), стрибки з висотних споруд (9,1 %), передозування барбітуратами або іншими седативними ліками (9,1 %).

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