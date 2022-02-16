Нападникам на журналістів у Дніпрі повідомили про підозру

Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжних заходів нападникам/Колаж: "Сьогодні"

Трьом чоловікам, які 13 лютого здійснили напад на журналістів видання "Українська правда", повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

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Деталі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна.

Що було раніше?

Слідство з'ясувало, що група журналістів інтернет-видання "Українська правда" прибула до VIP-терміналу аеропорту міста Дніпро. Там журналісти почали знімати репортаж на власні телефони. На території терміналу в той час перебувало четверо чоловіків, які вимагали припинити зйомку. Застосувавши силу та погрожуючи ножем, вони отримали доступ до відзнятих відеоматеріалів, які видалили з телефону.

Нині правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжних заходів нападникам. Триває слідство, а також встановлюється особа, яка погрожувала одному із журналістів вбивством.

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Покарання за напад на журналіста

Згідно зі статтею 345-1 Кримінального кодексу, за погрози вбивства, насильства чи знищення майна журналіста, його близьких чи родичів через професійну діяльність можливе таке покарання:

виправні роботи на строк до двох років;

арешт до шести місяців;

обмеження волі на строк до трьох років;

позбавлення волі на строк до трьох років.

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