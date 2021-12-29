Не було пристебнуте: під Харковом у страшній ДТП загинуло немовля (фото)

У Харківській області загинула дитина у ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Поблизу селища Іванівка Харківської області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинула шестимісячна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Харківській області.

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Деталі трагедії

29 грудня об 11:56 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі поблизу селища Іванівка.

За попередніми даними, автомобіль Toyota під керуванням 42-річної жінки рухався у напрямку Харкова.

Водійка не впоралася з керуванням, її машину викинуло на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення із транспортним засобом "Газель".

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Внаслідок аварії шестимісячна дитина, яка перебувалана задньому сидінні Toyota і не була пристебнута ременем безпеки, загинула на місці. Власницю автомобіля з переломом носа та щелепи медики швидкої допомоги доправили до лікарні.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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Смертельна ДТП у Харківській області. Фото: ГУНП України

У Чернігівській області у страшній ДТП загинула дитина

У Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ній загинула дитина.

Аварія сталася близько 18:00 у селі Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів та легковика.