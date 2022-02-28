Не дав зателефонувати до РФ. У Бердянську окупанти розстріляли місцевого жителя

Військовослужбовець РФ застрелив чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бердянську окупанти розстріляли місцевого жителя, заявив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільного телефону, щоб зателефонувати додому в РФ", – йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що це вже другий випадок свідомого розстрілу російськими солдатами українців.

Окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ

На околиці Бердянська зайшли окупаційні війська, повідомляє Бердянська міськрада.

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"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", – йдеться у повідомленні.

Аеропорт, хоч і не працює зараз, але розташований у безпосередній близькості до приморського міста.

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