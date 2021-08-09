Був неконфліктний, але все дістало: друг і сусіди розповіли про чоловіка, що підірвався у Кривому Розі

Криворіжець, який підірвав себе у неділю, намагався повернутися на передову, але за станом здоров'я його вже не брали

У Кривому Розі 61-річний ветеран АТО підірвав себе гранатою, попередньо зателефонувавши до поліції. Як виявилося, чоловік давно скаржився, що його все "дістало", при цьому сусіди кажуть, що він був абсолютно адекватною і неконфліктною людиною.

Що могло спонукати чоловіка, що пройшов війну, до такого вчинку, з'ясувала у його знайомих кореспондент "Сьогодні" Валерія Заярна.

Що кажуть сусіди

У дворі, де живе ветеран і де прогримів вибух, відгукуються про нього позитивно. Сусіди і товариш по службі кажуть, що він не був конфліктною людиною і завжди здавався адекватним.

Водночас знайомі розповіли, що останнім часом він не міг знайти роботу, а також важко переносив розставання з дружиною, з якою розлучився півтора роки тому.

Також розповідають, що останнім часом він постійно скаржився, що його все дістало. Чоловік намагався повернутися на передову , Але за станом здоров'я його вже не брали.

Що розповів друг

На місце інциденту приїхав друг потерпілого, з яким вони разом служили на Донбасі. За його словами, тільки два тижні тому вони зустрічалися у кафе і ні про яке самогубство той не говорив.

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Ми також писали, що під час обшуку поліція виявила в квартирі чоловіка, що підірвав себе, ще дві гранати, загорнуті в ковдру, крім тих, що він взяв із собою на вулицю, і одну димову шашку.

Нагадаємо, подія трапилася увечері 8 серпня в Інгулецькому районі Кривого Рогу, на житловому масиві Південного ГЗК. Попередньо чоловік подзвонив у поліцію і заявив, що збирається вийти на подвір'я будинку на вулиці Кармелюка і підірвати себе за допомогою гранати.

На жаль такі випадки не рідкість в Україні останнім часом:

У Харкові чоловік теж 8 серпня погрожував підірвати житловий багатоповерховий будинок по вулиці Дніпровській, через що поліції довелося евакуювати жителів квартир одного з під'їздів.

по вулиці Дніпровській, через що поліції довелося евакуювати жителів квартир одного з під'їздів. Минулого тижня в Києві ветеран АТО Володимир Прохнич прийшов до Кабінету міністрів з гранатою . Він погрожував її підірвати, але в результаті здався.

. Він погрожував її підірвати, але в результаті здався. У Львівській області стався вибух, у результаті якого загинув 47-річний ветеран АТО.