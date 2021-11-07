Не носить маску і без COVID-вакцинації: під Рівним вчительку відсторонили від роботи

Під Рівним вчительку відстороняють від роботи через відсутність вакцинації. Фото: колаж "Сьогодні"

На Рівненщині вчительку Варашського ліцею № 1 відстороняють від роботи через брак щеплення від COVID-19. Крім того, жінка відмовляється носити захисну маску.

Про це повідомляє телеканал Рівне 1.

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Деталі

Вчительку запросили на засідання дирекції, де попередили, що, згідно з наказом, її буде відсторонено від навчального процесу, оскільки вона не має COVID-сертифіката.

Адвокат Дмитро Бузанов, який захищає права жінки, заявив, що вона вже витримувала тиск через те, що відмовлялася носити захисну маску в навчальному закладі.

Вчителька потрапляла під суд

Восени 2020 року Кузнецовський міський суд оштрафував вчительку Варашського ліцею № 1 на 17 тисяч гривень за порушення карантинних обмежень та небажання носити захисну маску.

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Тоді жінка оскаржила рішення суду та заявила, що їй не дозволяє це робити релігія. Апеляційна скарга була розглянута, і провадження щодо вчительки було закрито.

В Україні відсторонятимуть від роботи невакцинованих від COVID-19 співробітників

В Україні з 8 листопада відсторонятимуть від роботи співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Це стосується працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів освіти.

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"Працівники зазначених організацій потрапили до цього переліку передовсім для забезпечення безперебійної та безпечної роботи органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях і навчальних закладів", – заявив головний санлікар України Ігор Кузін.

Як відбуватиметься відсторонення невакцинованих працівників?

В. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера розповів, що керівник підприємства має поінформувати працівників про правові наслідки у разі ухиляння чи відмови від щеплення.

Йдеться про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати до часу усунення причин, які зумовили відсторонення, тобто до отримання щеплення.

Дегнера пояснив, що керівник підприємства має скласти акт, якщо працівник ухиляється або відмовляється від отримання щеплення.

Зазначається, що від роботи не можуть бути відсторонені працівники, які мають протипоказання до вакцинації. Для цього потрібно надати відповідну довідку від лікаря.

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