Не відмажуть? За кермом Infiniti у ДТП у Харкові був 16-річний мажор – експертиза ДНК

Перший раз хлопець відмовився здавати кров на аналіз / Колаж "Сьогодні"

За кермом автомобіля Infiniti під час смертельної аварії у Харкові перебував 16-річний Микола Харківський. Це підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає "Суспільне".

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Зразки ДНК матеріалів з подушки безпеки авто збігаються зі зразками ДНК-матеріалів, відібраних у 16-річного Миколи Харківського.

"Експертизою підтверджено факт того, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП, що сталась 26 жовтня. Разом з допитом свідків, які перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме Микола", – сказав Чубенко.

Нагадаємо, що раніше 16-річний мажор по-різному коментував обставини ДТП журналістам: в одному випадку він не відповідав на питання, чи був за кермом, в іншому сказав, що відмовили гальма. Адвокат водія говорила, що він пам'ятає тільки удар під час ДТП.

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