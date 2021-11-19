Не відмажуть? За кермом Infiniti у ДТП у Харкові був 16-річний мажор – експертиза ДНК

Перший раз хлопець відмовився здавати кров на аналіз / Колаж "Сьогодні"
За кермом автомобіля Infiniti під час смертельної аварії у Харкові перебував 16-річний Микола Харківський. Це підтвердила молекулярно-генетична експертиза.
Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає "Суспільне".
Нові подробиці
Зразки ДНК матеріалів з подушки безпеки авто збігаються зі зразками ДНК-матеріалів, відібраних у 16-річного Миколи Харківського.
"Експертизою підтверджено факт того, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП, що сталась 26 жовтня. Разом з допитом свідків, які перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме Микола", – сказав Чубенко.
Нагадаємо, що раніше 16-річний мажор по-різному коментував обставини ДТП журналістам: в одному випадку він не відповідав на питання, чи був за кермом, в іншому сказав, що відмовили гальма. Адвокат водія говорила, що він пам'ятає тільки удар під час ДТП.
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.