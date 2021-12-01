Не продали морозиво без маски: у Запоріжжі покупець вистрілив у продавця

У Запоріжжі сталася НП у магазині. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі у магазині чоловік вистрілив у продавця через те, що йому не продали морозиво без захисної маски. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Запорізькій області.

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Подробиці НП

Як стало відомо, на вулиці 40 років Перемоги (Піски) між власником продуктового магазину та відвідувачем стався конфлікт через небажання останнього одягати медичну маску.

Унаслідок цього сталася бійка та покупець залишив торговельний заклад. Він повернувся через 15 хвилин у нетверезому стані зі зброєю в руках і вистрілив в обличчя підприємцю, а потім втік.

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Зловмисника затримали

Правоохоронці затримали злочинця. Ним виявився 49-річний мешканець Запоріжжя.

Під час обшуку у зловмисника вилучили травматичний пістолет.

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Що загрожує злочинцеві?

Поліція порушила кримінальну справу. Зловмиснику загрожує тюремний строк від 3 до 7 років.

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