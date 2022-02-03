Нова смерть в армії. У Миколаєві знайшли мертвим військового

Військовий морської піхоти повісився на території частини / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 2 лютого, у Миколаєві на території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського знайшли мертвим морпіха.

Про це пише "Сегодня".

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В армії – нова смерть. В одній із військових частин Миколаєва знайшли мертвим морпіха. За попередніми даними слідства, хлопець повісився.

"Підтверджуємо факт смерті. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Далі слідство розбиратиметься, що сталося", – повідомили сайту "Сегодня" у відділі комунікацій ГУНП у Миколаївській області.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що поруч із тілом морпіха, уродженця Золотоноші Черкаської області, не було знайдено передсмертної записки.

У Києві просять покарати винних у смертях військових

У Києві під Офісом президента пройшов мітинг сімей, чиї сини загинули за загадкових обставин в армії в останні роки.

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За версією слідства, ці військовослужбовці скоїли самогубство, але батьки цих солдатів переконані, що їхніх дітей було вбито.

Мітингувальники вимагали чесних та об'єктивних розслідувань, припинення покривання командирів, ліквідації дідівщини в армії.

На мітингу було понад 10 сімей. Вимагали від президента справедливості. Також заприсяглися самі знайти вбивць.

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