Новий рік не за горами: Дніпро вже почали прикрашати до свята (фото)

Вулиці міста прикрашають гірляндами / Колаж "Сегодня"

У Дніпрі вже почали прикрашати місто до Нового року. Також на прилавках магазинів з'явилися прикраси та вже продаються перші ялинки.

Про це пише сайт "Інформатор".

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Чому перекрили вулиці?

Пішохідну зону вулиці Короленка частково перекрили. Її вже почали прикрашати.

На цей момент там розвішують гірлянди. Їх розвішують прямими лініями, ними огортають стовпи. Незабаром вся вулиця засяє різними квітами.

Процес оздоблення триває не перший день. Поки невідомо, чи буде вулиця виглядати як торік чи якось інакше.

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Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

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Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Дніпро вже прикрашають до Нового року. Фото: сайт "Інформатор"

Де можна буде відзначити Новий рік у Києві

В цьому році новорічні свята пройдуть не лише у центрі Києва. Організатор масштабних міських гулянь Folk Ukraine розширюється на терени Київської області.

Проект "Зима за містом" пройде у "Добропарку", а новорічні заходи розпочнуться там уже з 1 грудня, як у Європі.

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