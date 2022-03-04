Обстріл Запорізької АЕС: онлайн трансляція (відео)

Окупанти обстрілюють найбільшу АЕС в Європі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти розпочали обстрілювати Запорізьку АЕС — одну з найбільших у Європі. Існує загроза ядерного вибуху.

Пряма трансляція з місця інциденту ведеться на каналі Запорізької АЕС у YouTube.

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Деталі

На відео видно, як літають снаряди бойовиків. На АЕС розпочалася пожежа.

Що відбувалося за минулу добу?

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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