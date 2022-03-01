Окупанти розстрілюють мирних жителів, людей евакуюють. Що зараз відбувається під Херсоном

Окупанти розмістилися майже у всіх райцентрах Херсонської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 1 березня Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.

Про це розповіла місцева журналістка Олена Ваніна в ефірі каналу "Україна 24".

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"Вони у всьому передмісті. Херсонці намагаються їм зашкодити, перекривають дороги чим можуть. Вчора вже в магазини було важко постачати продукти, бо склади перебувають за містом. Але у нас є все необхідне, – сказала вона.

У Херсоні є світло, вода та опалення – усі комунальні служби працюють.

Окупанти розстрілюють мирних жителів

Вчора евакуювали мешканців передмістя в районі Антонівського мосту через постійні обстріли. Нині у тому районі дуже небезпечно. Росіяни обстрілюють автомобілі та забирають у людей телефони.

Також евакуювали людей із сіл Козацьке та Веселе. Їх відвезли до Нової Каховки. Люди чотири дні просили надати їм "зелений коридор" і нарешті місцева влада змогла домовитися з окупантами. Але виїхали далеко не всі, бо боялися провокацій, що їх розстріляють. І не дарма, адже на греблі біля Каховської ГЕС справді розстрілювали авто із людьми. Російські снайпери вже вбили кілька сімей.

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Декомунізація пішла нам на користь

Окупанти губляться в українських степах. Наша декомунізація пішла нам на користь, оскільки у росіян на картах зовсім інші назви населених пунктів.

Проте майже у всіх райцентрах є російські військові – там або просто стоїть техніка, або ходять окупанти. Часто артилерію ставлять близько до будинків мирних жителів.

Окупанти йдуть на штурм Херсона

За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів. Наступ розвивається у напрямку Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

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Мер Херсона Ігор Колихаєв близько опівночі написав, що тоді армія РФ встановила блокпости на в'їздах у місто. Він наголосив, що здавати місто ніхто не буде, українські захисники стоятимуть до кінця. Мер вірить, що місто вистоїть.