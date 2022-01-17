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Опади та сильний вітер: погода у Києві 18 січня

Володимир Козир
17 січня, 21:00
18 січня у Києві пориви вітру сягатимуть 15 м/с, а подекуди йтиме сніг

Разом з сильним вітерром та снігом, на дорогах очікується ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у вівторок, 18 січня, буде вітряною і з опадами. Крім того, у столиці прогнозують мороз. Сніг буде чергуватися з мінливою хмарністю.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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У Києві Святвечір на Водохреще буде із морозом, очікується вдень -2-4 градуси. Можливі опади у вигляді невеликого снігу. На дорогах — ожеледиця. Вітер з північного заходу передбачається сильним, штормовим, понад 15 м/с.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.