Опади та сильний вітер: погода у Києві 18 січня

Разом з сильним вітерром та снігом, на дорогах очікується ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"
Погода у Києві у вівторок, 18 січня, буде вітряною і з опадами. Крім того, у столиці прогнозують мороз. Сніг буде чергуватися з мінливою хмарністю.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві Святвечір на Водохреще буде із морозом, очікується вдень -2-4 градуси. Можливі опади у вигляді невеликого снігу. На дорогах — ожеледиця. Вітер з північного заходу передбачається сильним, штормовим, понад 15 м/с.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.