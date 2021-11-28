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Відкинуло на кілька метрів. У Полтаві автомобіль на швидкості збив дитину

Юлія Гаврилюк
28 листопада, 11:32
Про стан дитини поки невідомо, але її забрала "швидка"

Позашляховик збив дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтаві 28 листопада на вул. Європейський позашляховик збив дитину.

Про це повідомляє "Кременчуцький ТелеграфЪ".

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Близько 10:30 у Полтаві по вул. Європейський позашляховик збив дитину. Як повідомляють очевидці, автомобіль рухався з великою швидкістю, а дитину від удару відкинуло на кілька метрів.

Дитину забрала "швидка".

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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