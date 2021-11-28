Відкинуло на кілька метрів. У Полтаві автомобіль на швидкості збив дитину

Позашляховик збив дитину / Фото: Колаж: Сьогодні
У Полтаві 28 листопада на вул. Європейський позашляховик збив дитину.
Про це повідомляє "Кременчуцький ТелеграфЪ".
Близько 10:30 у Полтаві по вул. Європейський позашляховик збив дитину. Як повідомляють очевидці, автомобіль рухався з великою швидкістю, а дитину від удару відкинуло на кілька метрів.
Дитину забрала "швидка".
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП :
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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