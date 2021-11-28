Відкинуло на кілька метрів. У Полтаві автомобіль на швидкості збив дитину

Позашляховик збив дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтаві 28 листопада на вул. Європейський позашляховик збив дитину.

Про це повідомляє "Кременчуцький ТелеграфЪ".

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Близько 10:30 у Полтаві по вул. Європейський позашляховик збив дитину. Як повідомляють очевидці, автомобіль рухався з великою швидкістю, а дитину від удару відкинуло на кілька метрів.

Дитину забрала "швидка".

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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