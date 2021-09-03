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Відірвало ногу: в смертельному ДТП у Львівській області постраждала дівчина

Ігор Сєров, Ольга Кравченко
3 вересня, 20:05
Влада міста не виключає, що під уламками можуть бути ще люди

У селі Рудки сьогодні сталася трагедія. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 вересня, у Львівській області сталося жахливе ДТП. Тягач "Рено" не впорався з керуванням, в результаті чого загинули чотири людини. Як розповіла сайту "Сьогодні" секретар мерії міста Рудки Світлана Вінницька, є ще один потерпілий.

Як виявилося, в аварії постраждала ще одна молода дівчина.

"Мені стало відомо, що крім загиблих людей є і одна травмована дівчина, студентка коледжу. Наскільки відомо, їй відірвало ногу. Дівчинці, яка померла в лікарні, було близько 10-11 років. Під час аварії кабіну машини відкинуло метрів на 10, такої сили був удар. Зараз з'ясовується, чи не постраждав хто-небудь ще. Не виключено, що під уламками можуть бути ще люди", – сказала нам Світлана Вінницька.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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