Чому бої на Запорізькій АЕС за хвилину можуть обернутися катастрофою – дві реальні причини

Світу загрожує нова ядерна катастрофа/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив ядерну небезпеку на Запорізькій АЕС та пояснив, у чому суть.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Деталі

"Є влучання у перший блок. Але окрім шести блоків є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів. Якщо ці варвари далі стрілятимуть по станції – влучення у ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися за цю годину чи хвилину", — сказав Галущенко.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко зазначив, що можливість пожежі на реакторі існує, а це означає, що реактор може вийти з ладу. А отже – є загроза вибуху, як у випадку з Чорнобилем, коли діяльність АЕС була контрольованою.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.

найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа. Окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок АЕС . Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.

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