Чому вбили активіста у Сумах? У поліції є дві версії

Чоловік помер на місці / Колаж "Сьогодні"

Поліція розглядає дві версії вбивства громадського активіста Олександра Іваніни. Чоловіка могли вбити на ґрунті неприязних стосунків або це було замовне вбивство.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Подробиці

Приїхавши додому, активіст зі своєю співмешканкою вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. До них підбіг невідомий і сім чи вісім разів вистрілив у Олександра Іваніну.

Чоловік отримав три кульові поранення у спину та одне у грудну клітку. Від цього він помер на місці.

Покарання

За цим фактом у поліції порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Винуватцеві загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Про активіста

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "НВР "Правий сектор", проте не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради виступав за відміну рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках.

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