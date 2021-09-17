У Запорізькій області через густий дим зіткнулися чотири авто і мотоцикл – відео

У ДТП під Дніпром потрапили п'ять авто / Фото: Колаж: Сьогодні
У Запорізькій області на трасі Дніпро – Запоріжжя сталася масштабна ДТП – зіткнулися чотири автомобілі і мотоцикл.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".
Вагітна жінка і дитина постраждали в ДТП під Києвом (фото)
У публікації зазначили, що на трасі була погана видимість через густий дим. У тому районы горить поле, дим від якого і завадив водіям.
Як видно на відео з салону авто, видимість на цій ділянці дороги практично нульова.
Спочатку в соцмережах писали, що ДТП сталася на виїзді з Дніпра, проте сайту "Сьогодні" уточнили в поліції, що це Запорізька область.
"Тільки що нам стало відомо про ДТП на трасі Дніпро – Запоріжжя. Через погану видимість зіткнулися 4 авто і мотоцикл. Обійшлося без постраждалих", – повідомила нам речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.
Правоохоронці підтвердили, що погана видимість на дорозі виникла через дим після загоряння рослинності в полі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Нагадаємо, раніше в смертельному ДТП у Польщі загинули двоє українців.
Крім того, у Києві зіткнулися відразу вісім автомобілів, в результаті госпіталізовано п'ятьох постраждалих, серед яких малолітня дитина.