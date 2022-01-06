Підтоплені будинки та зниклий підліток: що наробила негода на Закарпатті (відео)

Пошуки зниклого підлітка продовжать 7 січня / Фото: Колаж: Сьогодні
На території Закарпатської області ситуація з негодою стабілізувалась, опадів не спостерігається.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Все ще залишаються підтопленими 10 житлових будинків у Рахівському (7), Тячівському (2) та Берегівському (1) районах, 360 дворогосподарств та близько 400 га сільгоспугідь.
У районі міста Хуст підтоплено 2 ділянки автодороги Н-09 протяжністю близько 50 м (глибиною до 20 см). Проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
Протягом дня відкачано близько 1 тис. 500 куб. м (з початку робіт 5 тис. куб. м).
"Пошуки зниклого підлітка (2007 р.н.), який впав у р. Крайня Рахівського району будуть продовжено 7 січня", - йдеться у повідомленні.
В Україні кілька річок вийдуть із берегів
Найближчими днями у західній частині України може піднятися рівень води на водоймах. Через це може затопити дороги.
6-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) буде відновлення рівнів води на 0,1 – 0,5 м.
Місцями можливий вихід води. На річці Західний Буг біля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.
На Латориці біля Чопа підвищуватиметься рівень води на 2,0-2,5 м. Вода виходитиме на заплаву і може затопити дороги Геївці – Тисянки Ужгородського району Закарпатської області.
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