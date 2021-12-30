Поліція відмовилася допомогти: у Запорізькій області чоловік душив та погрожував убити дівчину

Інцидент трапився ввечері у розважальному закладі / Колаж "Сьогодні"

У місті Токмак Запорізької області у закладі місцевий житель душив дівчину та погрожував її вбити. Поліцейські відмовилися реєструвати злочин. Начальника районного відділення поліції звільнили через відсутність контролю.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Що трапилося

Інцидент стався в одному із розважальних закладів міста Токмак. У присутності відвідувачів місцевий житель душив дівчину та погрожував убивством.

Дівчина звернулася до поліції, але копи ніяк не відреагували. Пізніше у соціальній мережі з'явилася інформація про те, що правоохоронці не діють.

Що кажуть у поліції

Відомості про подію своєчасно не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В даний час за цим фактом вже порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (Загроза вбивством).

Начальника відділення поліції № 3 Пологівського районного відділу вже звільнили з посади. Все через відсутність контролю над діями підлеглих.

"Постраждала дівчина звернулася до поліції, але правоохоронці відмовлялися вносити ці відомості до ЄРДР. Також відомо, що у них була вся необхідна інформація, відео. Які були причини невнесення відомостей – це встановлюється", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Порушення поліцейських

З початку 2021 року з лав поліції Запорізької області за порушення службової дисципліни звільнили 12 поліцейських, а 584 працівники поліції притягли до дисциплінарної відповідальності.

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