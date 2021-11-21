У Львові пролунав вибух на хімзаводі – вилетіли вікна, рятувальників не пускають усередину (фото)

На хімічному заводі у Львові стався вибух / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львові на території АТ "Львівський хімічний завод" стався вибух. Наразі на місці знаходяться кілька бригад рятувальників. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це розповів депутат міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, на вулиці було чутно хлопок. На щастя, вибух не закінчився пожежею, однак із невідомих причин рятувальників до приміщення не пускають.
"21.11.2021 о 14:10. На Сихові вул.Рахівська 16 ( Львів ) на АТ "Львівський хімічний завод" пролунав хлопок – вибух, прибули пожежні але їх не пускають, пожежі немає, але на заводі видно як повилітали вікна", – написав він.
Не перший вибух за цей рік
У Львові 3 серпня близько 19.00 стався вибух на цьому ж підприємстві. Тоді у будівлі теж вилетіли вікна, обійшлося без пожежі.
Зазначимо, місцеве видання Vgolos пише, що спочатку керівництво заводу не пропускало ні поліцію, ні рятувальників на територію підприємства, аргументуючи це тим, що це приватна територія. Згодом вони все ж таки туди потрапили.