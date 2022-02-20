Призов на Донбасі. Окупанти забирають на службу підлітків – омбудсмен

Окупанти забирають дітей на службу / Фото: Колаж: Сьогодні

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу бойовики призивають на службу неповнолітніх чоловіків. Призову підлягають юнаки віком від 17 років.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, посилаючись на правозахисні організації.

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"У так званих "військових училищах" НЗФ "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях" , – написала вона.

Денісова нагадала, що залучати дітей до збройних конфліктів заборонено, про це йдеться у статті 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен закликала ЮНІСЕФ та правозахисні організації відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт та примусовий призов дітей.

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Як відбувається призов у ОРДЛО

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" про постановку в ОРДЛО на військовий облік. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують за неявку до військкомату. Окрім цього, бойовики розсилають SMS жителям ОРДЛО із погрозами про кримінальну відповідальність.

"Чоловіки віком 18-55 років, терміново прибути у військові комісаріати за місцем прописки до 12:00 20.02.2022. За ухилення від явки на вас чекає притягнення до кримінальної відповідальності", – пишуть у SMS.

У Мережі написали, що на вулицях Луганська представники "військової комендатури" бойовиків підходять до чоловіків та перевіряють їхні документи, а потім одразу садять до автобусів.