Пролетіла світлофор і знесла шлагбаум: на Рівненщині вантажівка зіткнулася з потягом (фото, відео)

Вантажівка розбила стіну будинку поруч із переїздом

У Рівненській області потяг протаранив фуру, яка намагалася проскочити через залізничний переїзд. Внаслідок зіткнення постраждав 27-річний машиніст. Він у реанімації.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Водій вантажівки не постраждав. Фура розбила стіну будинку поряд із переїздом.

Зіткнення фури з потягом

Повідомлення про зіткнення поїзда та вантажного автомобіля на залізничному переїзді до Дубна надійшло до поліції сьогодні, 3 лютого, близько 01:00.

Поліцейські встановили, що 37-річний мешканець Гощі, водій вантажного автомобіля Scania з напівпричепом, рухаючись вулицею Кременецькою у місті Дубно, проїжджав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та, протаранивши шлагбаум, зупинився на коліях перед іншим.

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Незважаючи на застосоване машиністом екстрене гальмування, уникнути зіткнення з вантажівкою пасажирському потягу сполученням "Київ – Івано-Франківськ" не вдалося.

Про зіткнення на місці події нагадують лише уламки вантажівки. Їх зараз біля переїзду розбирають робітники фірми-перевізниці. Залізничники, які чергували тут у момент аварії, розповіли, що водій вантажівки намагався проскочити, хоча рух уже забороняли спеціальні сигнали – наближався потяг.

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"Основні шлагбауми були закриті. Він їх об'їхав, пошкодив додаткове: минув час після повідомлення. Здійснив виїзд на переїзд, з того боку все було заблоковано. Здійснив зупинку на переїзді", – розповів майстер залізничної колії Василь Дещинський.

Від зіткнення дісталося і будинку поряд із переїздом. Дверцята вантажівки вилетіли на дах і пробили дірку у стіні. Господар, який був у іншій кімнаті, не постраждав.

"Звідти летіли двері та зачепили все. Головний удар вийшов сюди. Слава Богу, що не у вікно", – розповів потерпілий Валентин.

Постраждалі

Внаслідок зіткнення постраждав 27-річний машиніст поїзда, мешканець Київської області. Його з політравмою, переломами та забоями доставили до реанімації.

Головний лікар станції швидкої допомоги Яків Вагилевич розповів, що машиніста носило по кабіні, бо має пошкодження шийно-грудного відділу хребта.

Водія вантажівки оглянули медики, у нього діагностували гостру реакцію на стрес та артеріальну гіпертензію. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Власник вантажівки пообіцяв відремонтувати будинок, який пошкодили уламки авто. А ще чоловікові загрожує обмеження до 3 років.

Постраждалих серед пасажирів поїзда немає, водій вантажівки у кабіні перебував сам.

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