Розбещував і облив обличчя кислотою: під Хмельницьким батько роками знущався з доньки

Батько розбещував дочку. Фото: колаж "Сьогодні"

На Хмельниччині чоловіка засудили до 8 років в'язниці за розбещення неповнолітньої дочки. Також одного разу він облив обличчя дівчинки сірчаною кислотою.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Реклама

Погрожував і облив обличчя кислотою

Як стало відомо, чоловік розбещував дівчинку з 14-річного віку. Він тримав дитину у постійній психологічній напрузі, надмірно контролював, погрозами змушував частіше приїжджати додому під час навчання у Хмельницькому.

Дівчинка перебувала в страху через систематичні смс-повідомлення, що надходили з невідомих телефонних номерів їй та членам сім'ї. У них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчинки в нібито непристойній поведінці.

Крім того, у 2019 році такими повідомленнями чоловік змусив 19-річну потерпілу вночі піти у поле, де облив її сірчаною кислотою. Тоді дівчина впізнала у нападнику батька.

Реклама

У підсумку вона потрапила до місцевої лікарні зі знівеченим обличчям та опіками 6% тіла.

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

Реклама

страх або сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

Раніше ми писали: