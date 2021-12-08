Розбещував і облив обличчя кислотою: під Хмельницьким батько роками знущався з доньки

Батько розбещував дочку. Фото: колаж "Сьогодні"
На Хмельниччині чоловіка засудили до 8 років в'язниці за розбещення неповнолітньої дочки. Також одного разу він облив обличчя дівчинки сірчаною кислотою.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Погрожував і облив обличчя кислотою
Як стало відомо, чоловік розбещував дівчинку з 14-річного віку. Він тримав дитину у постійній психологічній напрузі, надмірно контролював, погрозами змушував частіше приїжджати додому під час навчання у Хмельницькому.
Дівчинка перебувала в страху через систематичні смс-повідомлення, що надходили з невідомих телефонних номерів їй та членам сім'ї. У них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей та звинувачення дівчинки в нібито непристойній поведінці.
Крім того, у 2019 році такими повідомленнями чоловік змусив 19-річну потерпілу вночі піти у поле, де облив її сірчаною кислотою. Тоді дівчина впізнала у нападнику батька.
У підсумку вона потрапила до місцевої лікарні зі знівеченим обличчям та опіками 6% тіла.
Сексуальне насильство над дітьми в Україні
У середньому до 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють до поліції.
Чому діти мовчать
Причини мовчання дітей найрізноманітніші:
- страх або сором;
- недовіра батьків до слів дитини;
- страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;
- залежність сім'ї від педофіла.
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