Російські морпіхи-строковики влаштували бунт після наказу висадитись "прямо в Одесі"

Бойовики побоялися брати місто-мільйонник/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські морпіхи-строковики влаштували бунт, коли їм наказали висадитись "прямо в Одесі".

Про це пише видання "Думська".

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Інтернет-виданню "Думська" вдалося зв'язатися з родичами кількох російських морських піхотинців 810-ї бригади РФ, яка дислокується у тимчасово окупованому Криму. Вони розповіли деякі подробиці вчорашньої спроби морського десанту "прямо в Одесі".

"Виявляється, командування російських нацистів дійсно планувало таку авантюру. Причому великі десантні кораблі, ви не повірите, збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши по околицях з систем залпового вогню. Одночасно в затоці літали вертольоти ворога і велика кількість БПЛА", — йдеться у повідомлення.

Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість залишити затоку.

"Виявляється, на кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Можливо, їх налякала сама ідея такої шаленої операції. Але ми схиляємося до того, що російських юнаків злегка налякали українські морпіхи, більшість яких провела на війні по п'ять і більше років. Заради справедливості треба сказати, що й українські війська вчинили по-людськи, не влаштувавши різанину прямо в затоці", — пише видання.

Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

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Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.