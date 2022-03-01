Йшли на Миколаїв, але розвернулись. Війська РФ взяли у кільце Херсон

Окупанти намагаються взяти штурмом Херсон / Фото: Колаж: Сьогодні
Спочатку війська російських окупантів рухалися у бік Миколаєва, але раптово повернулися назад. Ймовірно, вони перегрупувалися для оточення Херсона.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Одна колона розвернулася, а одна маневрувала і "закрила" Херсон у кільце. Завтра отримаю підтвердження, детально обговоримо", – сказав він.
Мер Миколаєва також відповів, чому не розголошує деталі стратегії оборони Миколаєва.
"Не можу відкривати дані та показувати плани військових, але, думаю, що завтра займемося внутрішніми планами для тероборони і добровольців, щоб вони розуміли, на якій потенційно небезпечній ділянці можуть бути корисними", – додав голова міста.
Окупанти йдуть на штурм Херсона
За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів. Наступ розвивається у напрямку Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.
Мер Херсона Ігор Колихаєв близько опівночі написав, що тоді армія РФ встановила блокпости на в'їздах у місто. Він наголосив, що здавати місто ніхто не буде, українські захисники стоятимуть до кінця. Мер вірить, що місто вистоїть.