Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: розповідаємо усі подробиці (оновлюється)

Пожежу досі гасять. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 22 грудня, у Вінницькій області спалахнула елітна база відпочинку. Внаслідок цього загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відбувається на місці НП?

09:16: На другому поверсі будівлі, що горить, пішла тріщина.

09:15: Зараз у будівлю не пускають навіть рятувальників – там утворилася тріщина. Про це "Сьогодні" розповіла речник державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Оксана Урбанська.

За її словами, поліція та дослідно-випробувальна лабораторія встановить причину пожежі, а також чи проводилися перевірки у будівлі. Наразі підрозділи ще працюють, проводиться розбір конструкцій.

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"На момент прибуття рятувальників зі слів працівників та власників люди були всі евакуйовані, це 56 осіб. Площа пожежі велика, вона становить 900 квадратних метрів", – каже Оксана Урбанська.

Пожежу ліквідовано, на місці було задіяно 46 осіб особового складу та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Складнощі пожежі були в тому, що пожежа виникла на даху і був вітер, тому можливо через це пожежа швидше поширилася. Жінка, яка загинула – 2002 року народження, вона співробітниця комплексу. Зараз до приміщення нікого не пускають, із зовнішнього боку пішла тріщина. Причини пожежі розглядають різні, зокрема й коротке замикання", – додала вона.

08:42: Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

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Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, зокрема 53 дитини.

Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.

З вікна будівлі викинулися троє осіб. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Пожежа була 900 квадратних метрів / Фото: Сьогодні

Троє людей випали з вікна / Фото: Нацполиция

З будівлі евакуювали всіх людей / Фото: Сьогодні

Пожежа під Вінницею забрала життя людини/Фото: ДСНС України

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