Знову провокація? Окупанти на Донбасі завадили роботі патруля СММ ОБСЄ

Бойовики не пропустили патруль ОБСЄ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські найманці на Донеччині не пропустили представників місії ОБСЄ на підконтрольні уряду райони

Про це свідчить звіт ОБСЄ.

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Що сталося

Один із озброєних бойовиків мотивував заборону "відсутністю попереднього повідомлення".

" Удень 26 грудня в Донецькій області збройні формування не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів. Патруль Місії прямував із непідконтрольних урядові районів Луганської області" , – йдеться у звіті.

Що кажуть у СММ ОБСЄ

Однак, як зазначається, СММ попередньо повідомила свій намір "і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку із COVID-19".

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Спостерігачі кажуть, що такі заборони та затримки "не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке вкрай потрібне для її ефективної роботи".

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